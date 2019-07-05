Власти Москвы попросили водителей объезжать Алтуфьевское шоссе из-за ДТП

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Автомобилистам стоит объезжать Алтуфьевское шоссе по улицам Лескова и Широкой, после съезда с шоссе произошло ДТП с участием 7 автомобилей, сообщает пресс-служба Центра организации движения.
"На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. Движение по внешней стороне магистрали по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой", - написали ЦОДД в Twitter.
На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали - по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой. pic.twitter.com/s0ctbkWheG— ЦОДД (@gucodd) 5 июля 2019 г.
Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные службы города.