Власти Москвы попросили водителей объезжать Алтуфьевское шоссе из-за ДТП

На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали - по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой. pic.twitter.com/s0ctbkWheG