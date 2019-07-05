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РИА Новости

Власти Москвы попросили водителей объезжать Алтуфьевское шоссе из-за ДТП

Вчера, 13:59
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Автомобилистам стоит объезжать Алтуфьевское шоссе по улицам Лескова и Широкой, после съезда с шоссе произошло ДТП с участием 7 автомобилей, сообщает пресс-служба Центра организации движения.
"На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. Движение по внешней стороне магистрали по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой", - написали ЦОДД в Twitter.
Отмечается, что на месте ДТП работают оперативные службы города.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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