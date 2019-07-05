В Приангарье от паводка пострадала Нижнеудинская больница

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Паводок нанес значительный ущерб зданиям Нижнеудинской районной больницы в Иркутской области, возможно, потребуется строительство нового медицинского комплекса, заявил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

"Комплексу зданий Нижнеудинской районной больницы нанесен значительный ущерб во время дождевых паводков. Возможно, потребуется не ремонт существующей больницы, а строительство нового медицинского комплекса", - цитирует пресс-служба правительства Иркутской области слова Ярошенко.

Отмечается, что поврежден фундамент главного корпуса, появились трещины стен. Окончательно ущерб оценят в ближайшие дни. Полноценная работа больницы сейчас осуществляться не может, хирургическая помощь оказывается в мобильном госпитале, где уже прооперированы три пациента.