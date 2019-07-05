Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T13:57Z
https://ria.ru/20190705/1556244022.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Приангарье от паводка пострадала Нижнеудинская больница

Вчера, 13:57
186
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Паводок нанес значительный ущерб зданиям Нижнеудинской районной больницы в Иркутской области, возможно, потребуется строительство нового медицинского комплекса, заявил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.
"Комплексу зданий Нижнеудинской районной больницы нанесен значительный ущерб во время дождевых паводков. Возможно, потребуется не ремонт существующей больницы, а строительство нового медицинского комплекса", - цитирует пресс-служба правительства Иркутской области слова Ярошенко.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Вчера, 06:28
Иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации
Отмечается, что поврежден фундамент главного корпуса, появились трещины стен. Окончательно ущерб оценят в ближайшие дни. Полноценная работа больницы сейчас осуществляться не может, хирургическая помощь оказывается в мобильном госпитале, где уже прооперированы три пациента.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести муниципальных образованиях. На утро пятницы подтопленными остаются около 2 тысяч домов в одном населенном пункте – городе Тулуне.
000200
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Власти Краснодара помогут жителям домов, пострадавшим от пожаров
РИА
Новости
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
В Тулуне уровень воды превысил проектные значения дамбы
Суд приговорил руководителя "банды Трунова" к 24 годам колонии
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Метеорологи предупредили о ливневых дождях в Иркутской области в выходные
Лента
новостей
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре
Минкультуры прокомментировало ситуацию с пожаром в курганском храме
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье для помощи пострадавшим при паводке прибыли еще сто спасателей
Власти Москвы попросили водителей объезжать Алтуфьевское шоссе из-за ДТП
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отверг обвинения в отмывании денег
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
В "Роскосмосе" сообщили об успешном выведении 33 спутников на орбиту
В Москве потушили пожар на складе с туалетной бумагой
Глава Курганской епархии приехал в село, где сгорел храм
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника
Следы от удара автомобиля, на полном ходу сбившего курсанта академии МЧС в Воронеже
Суд оставил под стражей водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
В Турции два человека погибли при взрыве машины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния