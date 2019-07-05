Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T13:56Z
https://ria.ru/20190705/1556243868.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минюст Узбекистана рассказал об условиях содержания Каримовой в колонии

Вчера, 13:56
619
ТАШКЕНТ, 5 июл - РИА Новости. Находящаяся в колонии в Ташкентской области Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана, не высказала претензий на условия содержания: она свободно встречается с адвокатом и берет в библиотеке книги, в частности "Былое и думы" Александра Герцена, сообщило в пятницу министерство юстиции.
Минюст в среду сообщил, что проведет изучение условий содержания в женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Каримова.
"Каримова никаких претензий по поводу качества оказываемой ей медицинской помощи не предъявляла. При визуальном осмотре телесных повреждений не наблюдалось", - говорится в сообщении Минюста для прессы по итогам проверки 3-4 июля.
По данным ведомства, в связи с имеющимися у Каримовой отдельными хроническими заболеваниями ей предоставлена возможность получения стационарного лечения, на момент встречи с сотрудниками Минюста она находилась в санчасти. С учетом состояния ее здоровья Каримова ни разу не была привлечена к трудовой деятельности.
Гульнара Каримова
4 июля, 07:30
Юрист: Швейцария приостановила возврат Узбекистану денег по делу Каримовой
"В ходе беседы она не жаловалась на какое-либо ущемление или ограничение ее прав как осужденной", - отмечается в сообщении. Каримовой обеспечено право на встречу со швейцарским адвокатом 2 и 17 апреля, 17 июня, что показывает обеспеченность всех ее прав и законных интересов, добавили в Минюсте.
Минюст также приводит список книг, которые Каримова брала для чтения в библиотеке колонии. В их числе – "Былое и думы" Герцена (он также написал роман "Кто виноват?"), произведения Николая Некрасова и Николая Чернышевского, автора романа "Что делать?".
Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.
В конце июня швейцарский адвокат Грегуар Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство. Дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".
При этом уполномоченный парламента (омбудсмен) Узбекистана Улугбек Мухаммадиев по итогам посещения колонии № 21 заявлял, что состояние Каримовой удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь.
Гульнара Каримова
23 июня, 19:42
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
200201
Обсудить 0
Гульнара КаримоваУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Парламент Молдавии утвердил отставку главы ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Лента
новостей
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Взрыв в Рейханлы мог быть терактом, считает Эрдоган
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
В Алтайском крае раскрыли убийство 15-летней давности по отпечаткам пальцев
В Турции два человека погибли при взрыве машины
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
На свидетелей крупного ДТП под Тверью завели дело за отказ давать показания
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Амстердам отказался принимать Евровидение
Гульнара Каримова
Юрист: Швейцария приостановила возврат Узбекистану денег по делу Каримовой
В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния