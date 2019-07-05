Минюст Узбекистана рассказал об условиях содержания Каримовой в колонии

ТАШКЕНТ, 5 июл - РИА Новости. Находящаяся в колонии в Ташкентской области Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана, не высказала претензий на условия содержания: она свободно встречается с адвокатом и берет в библиотеке книги, в частности "Былое и думы" Александра Герцена, сообщило в пятницу министерство юстиции.

Минюст в среду сообщил, что проведет изучение условий содержания в женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Каримова.

"Каримова никаких претензий по поводу качества оказываемой ей медицинской помощи не предъявляла. При визуальном осмотре телесных повреждений не наблюдалось", - говорится в сообщении Минюста для прессы по итогам проверки 3-4 июля.

По данным ведомства, в связи с имеющимися у Каримовой отдельными хроническими заболеваниями ей предоставлена возможность получения стационарного лечения, на момент встречи с сотрудниками Минюста она находилась в санчасти. С учетом состояния ее здоровья Каримова ни разу не была привлечена к трудовой деятельности.

"В ходе беседы она не жаловалась на какое-либо ущемление или ограничение ее прав как осужденной", - отмечается в сообщении. Каримовой обеспечено право на встречу со швейцарским адвокатом 2 и 17 апреля, 17 июня, что показывает обеспеченность всех ее прав и законных интересов, добавили в Минюсте.

Минюст также приводит список книг, которые Каримова брала для чтения в библиотеке колонии. В их числе – "Былое и думы" Герцена (он также написал роман "Кто виноват?"), произведения Николая Некрасова и Николая Чернышевского, автора романа "Что делать?".

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

В конце июня швейцарский адвокат Грегуар Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство. Дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".