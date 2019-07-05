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РИА Новости

В "Роскосмосе" сообщили об успешном выведении 33 спутников на орбиту

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный. 5 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный". 5 июля 2019
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" после пуска с космодрома Восточный завершил операцию по выведению на целевые орбиты российского метеорологического спутника "Метеор-М" №2-2 и 32 малых космических аппаратов, сообщил Роскосмос.
"Успешное отделение попутной нагрузки миссии #МетеорМ №2-2", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 8.42 мск. Разгонный блок "Фрегат" с 33 спутниками отделился от третьей ступени ракеты в 8.52 мск. Первым на целевую орбиту высотой порядка 830 километров был выведен российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2. Затем в течение трех с половиной часов "Фрегат" разводил малые спутники по двум орбитам – высотой порядка 580 и 530 километров. Сейчас "Фрегат" переведен на траекторию входа в атмосферу. Несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана после 14.00 мск.
Помимо "Метеора" на орбиты вышли спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Также на свои орбиты попали российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".
Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.
Геннадий Падалка
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Прошедший 5 июля пуск стал первым в 2019 году с космодрома Восточный. В сентябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на Восточном начинается активная пусковая программа и в 2019 году с него планируется провести не менее пяти стартов.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
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