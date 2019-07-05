В "Роскосмосе" сообщили об успешном выведении 33 спутников на орбиту

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" после пуска с космодрома Восточный завершил операцию по выведению на целевые орбиты российского метеорологического спутника "Метеор-М" №2-2 и 32 малых космических аппаратов, сообщил Роскосмос.

"Успешное отделение попутной нагрузки миссии #МетеорМ №2-2", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter

Успешное отделение попутной нагрузки миссии #МетеорМ № 2-2 🚀🛰



В интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии было запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat pic.twitter.com/ttboGWVbrZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 5, 2019

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 8.42 мск. Разгонный блок "Фрегат" с 33 спутниками отделился от третьей ступени ракеты в 8.52 мск. Первым на целевую орбиту высотой порядка 830 километров был выведен российский гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-2. Затем в течение трех с половиной часов "Фрегат" разводил малые спутники по двум орбитам – высотой порядка 580 и 530 километров. Сейчас "Фрегат" переведен на траекторию входа в атмосферу. Несгоревшие элементы его конструкции приводнятся в несудоходном районе Тихого океана после 14.00 мск.

Помимо "Метеора" на орбиты вышли спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора. Также на свои орбиты попали российские аппараты "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат".

Прошлый запуск аналогичного спутника "Метеор-М" №2-1 с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Ракета штатно стартовала со спутником и 18 малыми аппаратами, но разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.