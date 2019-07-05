"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он отреагировал на критику главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в свой адрес, отметив, что Киев заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны, но на прозрачных условиях с учётом европейского законодательства.

"Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был", - написал Витренко в Facebook

Если же транзита не будет из-за "политической позиции" РФ, то "через международный арбитраж будем требовать компенсацию", подчеркнул он.

"На это у нас есть достаточно юридических оснований", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза".