"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Он отреагировал на критику главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в свой адрес, отметив, что Киев заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны, но на прозрачных условиях с учётом европейского законодательства.
"Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был", - написал Витренко в Facebook.
Если же транзита не будет из-за "политической позиции" РФ, то "через международный арбитраж будем требовать компенсацию", подчеркнул он.
"На это у нас есть достаточно юридических оснований", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию.