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РИА Новости

"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита

Вчера, 13:50
13051
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Он отреагировал на критику главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в свой адрес, отметив, что Киев заинтересован в сохранении транзита российского газа по территории страны, но на прозрачных условиях с учётом европейского законодательства.
"Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был", - написал Витренко в Facebook.
Если же транзита не будет из-за "политической позиции" РФ, то "через международный арбитраж будем требовать компенсацию", подчеркнул он.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
4 июля, 13:43
"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа
"На это у нас есть достаточно юридических оснований", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В ПАСЕ все долги заплатили, и нафтогазу заплатят...
5 июля, 14:25
мпмихаил пронин
7000159
контракт завершается в конце 2019 года, а на основании какого юридического документа компенсация? если даже на наших условиях сохранять транзит через окраину я буду против
5 июля, 14:01
Bek Shov
3710000
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