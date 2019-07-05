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РИА Новости

В Алтайском крае раскрыли убийство 15-летней давности по отпечаткам пальцев

Вчера, 13:49
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае нашли вероятного убийцу пожилой женщины спустя 15 лет по отпечаткам пальцев, оставленных на месте преступления, теперь мужчина пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следователей, в январе 2004 года в доме Волчихинского района было обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", однако установить убийцу не удалось. При этом расследование дела не прекращалось, в результате в феврале 2019 года по следам пальцев, оставленных на месте преступления, удалось установить личность обвиняемого. Им оказался житель Залесовского района, ранее проживавший по соседству с потерпевшей. Отмечается, что отпечатки пальцев обвиняемого попали в базу после другого его преступления.
По данным следствия, в день убийства обвиняемый пришел в дом к пожилой женщине отметить праздник и попросил занять денег, но хозяйка отказала. Мужчина, как считают следователи, избил и задушил пенсионерку, после чего скрылся с места преступления.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Залесовского района... Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обвиняемый признал свою вину.
Мэр Копейска Сергей Вялов
5 февраля, 08:00
Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска
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Следственный комитет РФАлтайский крайРоссияПроисшествия
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