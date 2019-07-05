В Алтайском крае раскрыли убийство 15-летней давности по отпечаткам пальцев

По данным следователей, в январе 2004 года в доме Волчихинского района было обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", однако установить убийцу не удалось. При этом расследование дела не прекращалось, в результате в феврале 2019 года по следам пальцев, оставленных на месте преступления, удалось установить личность обвиняемого. Им оказался житель Залесовского района, ранее проживавший по соседству с потерпевшей. Отмечается, что отпечатки пальцев обвиняемого попали в базу после другого его преступления.