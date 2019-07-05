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РИА Новости
Туризм

Туроператоры призвали россиян оформлять визу во Францию заранее

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Туроператоры призвали россиян, планирующих поездку во Францию, заранее оформлять въездные документы из-за задержек в визовых центрах, сообщили РИА Новости представители опрошенных туркомпаний.
По информации туроператора "Библио-Глобус", с 15 мая 2019 года по требованию генкосульства Франции документы в визовом центре принимаются только по предварительной записи.

"Записаться на подачу документов очень проблематично, слоты на подачу документов доступны не ранее чем через неделю. Например, на данный момент ближайшая дата записи 15 июля. Визовый центр Франции никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию, объясняя ее требованием генерального консульства", — сообщили в пресс-службе компании.

Подобную ситуацию наблюдает и туроператор Anex Tour. Там отметили, что ранее оформление визы занимало 48 часов, сейчас на это может уйти до 20 дней.
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В компании сообщили, что записаться в визовый центр на ближайшие дни можно только с одобрения консульства, а это не всегда возможно сделать в ближайшие сроки.
Туроператор настоятельно призывает туристов подавать документы заранее.
Из-за сложности с записью на подачу документов с аналогичной просьбой к туристам обращается и Tez Tour.
При этом задержек в рассмотрении самих документов нет, говорят в "Библио-Глобусе" и Tez Tour.
"Визы делают в среднем пять рабочих дней. Но из-за записи этот процесс очень растягивается. Чтобы не терять драгоценное время туристов, "Библио-Глобус" записывает в визовый центр Франции еще до поступления документов", — говорит Светлана Бешанова из PR-отдела компании.
По данным Tez Tour, в этом сезоне клиенты туроператора в основном едут в экскурсионные туры в Париж. Также популярностью пользуются турпакеты на пляжные курорты — Антиб, Жуан-ле-Пен, Сен-Тропе.
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