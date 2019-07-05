Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
“Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях”, - говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский уволил Александра Карпенко с должности начальника главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях и назначил его заместителем главы СБ Украины.