Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

“Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях”, - говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский уволил Александра Карпенко с должности начальника главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях и назначил его заместителем главы СБ Украины.