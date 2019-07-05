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РИА Новости

Зеленский назначил нового начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
“Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях”, - говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский уволил Александра Карпенко с должности начальника главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях и назначил его заместителем главы СБ Украины.
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