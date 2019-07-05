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РИА Новости

В Брянске задержали человека, помогавшего юрлицам уклоняться от налогов

Вчера, 13:46
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БРЯНСК, 5 июл – РИА Новости. Брянская полиция задержала организатора сообщества из 18 человек, которые с помощью незаконных банковских операции помогали юридическим лицам укрываться от уплаты налогов, заработав на незаконных операциях более 53 миллионов рублей, следует из сообщения УМВД РФ.
"В Брянской области полицейские выявили преступное сообщество, специализировавшееся на незаконной банковской деятельности. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования уголовных дел сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявили 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем.
Установлено, что они использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении.
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Подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. Это придавало финансовым операциям законный вид. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный ими доход составил 53 миллиона рублей.
При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства.
Следственное управление УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело за организацию преступного сообщества.
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Ирина ВолкМВД РФБрянскПроисшествия
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