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РИА Новости

Экс-помощник президента Белоруссии получил 12 лет тюрьмы за взятки

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Экс-помощник президента Белоруссии, бывший инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержанный ранее за взятки, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы Верховного суда республики Анастасия Шильвян.
"Четвертого июля 2019 года Верховный суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Ровнейко…, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса… Приговором суда Ровнейко… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества", - сообщила Шильвян.
По ее словам, решением суда Ровнейко лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти на пять лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Как уточнила собеседница агентства, приговор вступил в силу 4 июля и обжалованию не подлежит.
Ровнейко в мае 2018 года был задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов. По данным КГБ, ранее он также неоднократно получал взятки от представителей бизнеса и различных коммерческих структур "за решение вопросов, входящих в его компетенцию". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание своего экс-помощника, отмечал, что Ровнейко вел себя как "самый настоящий бандит". Как уточняла Генпрокуратура республики, Ровнейко подозревался в получении взятки от руководителя частной компании за помощь в организации сигаретного бизнеса.
4 мая, 11:11
В Белоруссии задержали экс-чиновника СБ за взятку от российской компании
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