Экс-помощник президента Белоруссии получил 12 лет тюрьмы за взятки

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Экс-помощник президента Белоруссии, бывший инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержанный ранее за взятки, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы Верховного суда республики Анастасия Шильвян.

"Четвертого июля 2019 года Верховный суд в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Ровнейко…, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса… Приговором суда Ровнейко… назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества", - сообщила Шильвян.

По ее словам, решением суда Ровнейко лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти на пять лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Как уточнила собеседница агентства, приговор вступил в силу 4 июля и обжалованию не подлежит.