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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань начала подготовку к инвестфоруму-2020 в Сочи

Вчера, 13:38
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Краснодарский край начал подготовку к проведению Российского инвестиционного форума-2020 в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Началась работа к проведению Российского инвестиционного форума-2020 в Сочи. Он пройдет по традиции в феврале на площадке Главного медиацентра в Олимпийском парке. Однако готовиться мы начинаем уже сейчас", - сказал глава края.
Губернатор отметил, что Краснодарский край традиционно отвечает за гостиничное размещение гостей и участников, транспорт, организацию маршрутов движения. По этим направлениям уже формируются рабочие группы.
"Что касается подготовки самого Сочи к форуму, то окончательный план-график утвердим до 1 октября текущего года. Уже сейчас могу сказать, что во время мероприятия будут приостановлены все строительные и земельные работы в городе. Круглосуточно будет работать муниципальный штаб, в который войдут коммунальные и аварийные службы для реагирования на возможные ЧС и оперативного устранения аварий", - уточнил Кондратьев.
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Он добавил, что власти региона сосредоточат свои усилия на формировании выгодных инвестпредложений и подготовке стенда Краснодарского края, который всегда привлекает повышенное внимание участников форума. "Как и в прошлом году стенд будет самым масштабным и займет более 1,5 тысячи квадратных метров. Это позволит нам провести ряд деловых мероприятий, брифингов. Наша площадка готова принять мероприятия федерального уровня – мы уже наработали определенный опыт в проведении деловых встреч и дискуссий такого плана на прошлом РИФе и на последних двух питерских форумах", - пояснил губернатор.
Кроме того, по его словам, край сохранит традицию установки кубанского куреня – он стал неотъемлемым атрибутом стенда региона и пользуется большой популярностью.
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