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РИА Новости

В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Грузовик в пятницу врезался в стену посольства РФ в Тегеране, подтвердили РИА Новости в российской дипмиссии, уточнив, что жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения после ДТП ничего не угрожает.
Ранее иранские СМИ сообщили, что бетоновоз врезался в стену посольства России в Тегеране после того, как во время движения перевернулся и ударил несколько автомобилей.
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"Информацию подтверждаем. Пострадавших среди сотрудников посольства нет. ДТП произошло в 4.40 утра по местному времени (3.10 мск)", - сообщили РИА Новости в посольстве.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за отказа тормозов у груженого бетоновоза, сообщил собеседник агентства. Водитель грузовика погиб. На место происшествия оперативно прибыли представители местных властей, дорожной и дипломатической полиции, а также скорая помощь.
"Оценка материального ущерба имуществу посольства продолжается. Жизни и здоровью сотрудников, а также безопасности загранучреждения ничего не угрожает", - сообщили в дипмиссии, отметив, что местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последствий инцидента.
На месте повреждения стены муниципальные власти возвели временное щитовое ограничение, установив дополнительный пост дипломатической полиции, отметили в посольстве.
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