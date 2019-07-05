В Тулуне уровень воды превысил проектные значения дамбы

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Проектные параметры дамбы в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, не были рассчитаны на такие значения воды, однако сооружение выдержало ЧС, сообщила пресс-служба правительства региона.

Специальная комиссия 4 июля обследовала защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, вызванного сильнейшим дождевым паводком. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, проектной организации, гидролог из ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"При обследовании дамбы выявлено, что во время ее наводнения прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы. Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными", - говорится в сообщении.

Комиссия также изучает документы о содержании и эксплуатации дамбы. После окончательного обследования и изучения документации будет приято решение о ремонте или реконструкции гидротехнического сооружения.

В настоящее время ситуация в Тулуне нормализуется - уровень реки Ия опустился почти на метр ниже критических отметок. Начальник регионального управления МЧС РФ отмечал, что спасатели были вынуждены в трех местах разрушить дамбу, чтобы обеспечить максимальный сход воды.

Ранее прокуратура региона начала проверку соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в Тулуне. СМИ сообщали, что дамбу строила компания, директором которой являлся отец Руслана Болотова, который в то время возглавлял региональный минстрой, а в настоящее время является главой правительства Иркутской области и заместителем губернатора. Болотов сегодня также возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.