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РИА Новости

В Тулуне уровень воды превысил проектные значения дамбы

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖитель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Житель на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. . Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Проектные параметры дамбы в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, не были рассчитаны на такие значения воды, однако сооружение выдержало ЧС, сообщила пресс-служба правительства региона.
Специальная комиссия 4 июля обследовала защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, вызванного сильнейшим дождевым паводком. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, проектной организации, гидролог из ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
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"При обследовании дамбы выявлено, что во время ее наводнения прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы. Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными", - говорится в сообщении.
Комиссия также изучает документы о содержании и эксплуатации дамбы. После окончательного обследования и изучения документации будет приято решение о ремонте или реконструкции гидротехнического сооружения.
В настоящее время ситуация в Тулуне нормализуется - уровень реки Ия опустился почти на метр ниже критических отметок. Начальник регионального управления МЧС РФ отмечал, что спасатели были вынуждены в трех местах разрушить дамбу, чтобы обеспечить максимальный сход воды.
Ранее прокуратура региона начала проверку соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в Тулуне. СМИ сообщали, что дамбу строила компания, директором которой являлся отец Руслана Болотова, который в то время возглавлял региональный минстрой, а в настоящее время является главой правительства Иркутской области и заместителем губернатора. Болотов сегодня также возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после сильных подтоплений города в 1983 и 1984 годах. Капитальный ремонт сооружения производился с 2007 по 2009 годы. Проектная документация разработана ООО "Иркутская гидропартия", имеется положительное заключение Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю.
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Паводок в Иркутской областиМЧС РФИркутская областьРоссияПроисшествия
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