В Приангарье для помощи пострадавшим при паводке прибыли еще сто спасателей

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ с сотней спасателей на борту приземлился в Братске для помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.