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РИА Новости

В Приангарье для помощи пострадавшим при паводке прибыли еще сто спасателей

Вчера, 13:36
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ с сотней спасателей на борту приземлился в Братске для помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
"Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в городе Братск для оказания помощи населению, пострадавшему в результате дождевого паводка в Иркутской области. На борту находится оперативная группа НЦУКС МЧС России и аэромобильная группировка Тульского СЦ в количестве 100 человек, две единицы техники и три плавсредства", - говорится в сообщении.
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