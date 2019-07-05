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РИА Новости

Исследование выявило рост трат россиян на обручальные кольца и лимузины

Вчера, 13:50
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© Fotolia / TobilanderОбручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / Tobilander
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские молодожены в июне в среднем тратили более 7 тысяч рублей на пару обручальных колец, сообщает пресс-служба Сбербанка по итогам совместного исследования с оператором фискальных данных "Платформа ОФД" и сервисом выбора товаров "Яндекс.Маркет".
"Накануне Дня семьи, любви и верности Сбербанк, сервис для выбора товаров "Яндекс.Маркет" и "Платформа ОФД" подсчитали расходы женихов и невест. В 7250 рублей обошлась жениху и невесте пара обручальных колец в июне. Этот средний чек по сравнению с маем вырос на 1%", — говорится в сообщении. При этом покупки обручальных колец по сравнению с маем выросли на 29%, отмечается в исследовании.
Средний чек затрат на рестораны и кафе для праздника в июне оказался на 4% ниже, чем в мае. Оплата стандартного заказа (из расчета на один стол) составила 2220 рублей. При этом продажи шампанского выросли по сравнению с маем на 10%, а средний чек этой покупки увеличился до 375 рублей с 360,6 рубля.
Аренда лимузина в июне в среднем обошлась в 5300 рублей - на 10% дороже, чем в мае. Количество заказов авто за месяц не изменилось. Номера для новобрачных в июне заказывали в два с лишним раза чаще, чем в мае, причем это обходилось на 5% дешевле – в среднем в 2220 рублей.
Свадебное платье
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Исследование также выявило, что в июне значительно выросли продажи свадебных костюмов: мужских на 50%, а женских - на 52%. При этом товары этой категории подорожали по сравнению с маем. Средний чек на наряд жениха вырос на 3% и составил 14500 рублей, а свадебные платья обошлись июньским невестам на 2% дороже – в среднем в 20550 рублей.
Аналитики "Яндекс.Маркета" изучили спрос на сервисе на свадебные платья и свадебный декор с марта по июнь 2019 года. Они подтверждают, что продажи свадебных платьев выросли, однако данные по их средней стоимости оказались почти вдвое ниже, чем у Сбербанка. Отмечается, что в половине случаев пользователи сервиса переходили в интернет-магазины по предложениям свадебных платьев не дороже 10690 рублей.
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ЯндексСбербанк РоссииРоссияЭкономика
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