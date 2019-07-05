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РИА Новости

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
"Много и, в том числе, небеспочвенно критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам", - заявил он в пятницу в ходе коллегии.
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Главное, по мнению Горового, что полицейские должны помнить – "это [наркотики] - угроза национальной безопасности, демографии, молодому поколению нашей страны".
Комментировать нынешнее состояние уголовного дела, по которому проходил Голунов, замминистра счел некорректным. "Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд", - отметил он.
. Но личный состав наш должен четко понимать, что это угроза национальной безопасности, демографии, угроза молодому поколению нашей страны", - сказал Горовой в ходе коллегии.
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФРоссияПроисшествия
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