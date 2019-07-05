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РИА Новости

Замглавы МИД почтил память дипломатов, павших в Великой Отечественной войне

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор департамента международных организаций МИД РФ Александр Панкин
Директор департамента международных организаций МИД РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Замминистра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин почтил память павших в Великой Отечественной войне советских дипломатов, которые вступили в ополчение 5 июля 1941 года и в составе 6-й дивизии ополченцев приняли участие в тяжелых боях в Смоленской области, где большая их часть погибла.
Церемония возложения цветов к мемориальному панно, посвященному ополченцам-сотрудникам наркомата иностранных дел СССР прошла в пятницу у бывшего здания МИД на Кузнецком мосту.
Многие из тех, кто пошел на фронт, дошли до Берлина, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
"Погибло 106 сотрудников НКИД. Вечная им память. Хотелось бы, чтобы все поколения всегда помнили этот подвиг, потому что благодаря вкладу и тех кто ушел на фронт, и тех, кто остался работать в тылу, ковалась эта победа", - подчеркнул замглавы МИД.
"Практически 167 наших коллег ушли на фронт. Вообще их было больше, потому что, как показали изыскания в архивах, ещё 27 наших коллег записались в Третью коммунистическую дивизию", - сказал председатель Совета ветеранов войны и труда МИД РФ Валерий Морозов. По его словам, сейчас совместно с Минобороны ведётся работа по уточнению списка погибших коллег, по итогам которой планируется выйти с предложением также почтить их память на мемориальном панно.
Андреевский флаг
Вчера, 09:20
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Александр ПанкинВеликая Отечественная война (1941-1945)МИД РФРоссияСССРОбщество
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