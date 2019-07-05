В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

На месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019

На месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019

© МЧС России На месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

"Всего пострадали 4 человека, один из пострадавших зажат в салоне. На место ДТП прибыл вертолёт Московского авиационного центра для госпитализации", - сообщили в главке.

ДТП произошло в 12.43 мск на внешней стороне 87-го километра МКАД. По данным спасателей, столкнулись четыре легковых автомобиля.

В МЧС уточнили, что возгорания автомобилей нет.