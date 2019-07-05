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РИА Новости

В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Вчера, 13:32
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© МЧС РоссииНа месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019
На месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019
© МЧС России
На месте ДТП с участием нескольких легковых автомобилей на МКАД. 5 июля 2019
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
"Всего пострадали 4 человека, один из пострадавших зажат в салоне. На место ДТП прибыл вертолёт Московского авиационного центра для госпитализации", - сообщили в главке.
ДТП произошло в 12.43 мск на внешней стороне 87-го километра МКАД. По данным спасателей, столкнулись четыре легковых автомобиля.
В МЧС уточнили, что возгорания автомобилей нет.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы, прибывший по вызову на 87-й километр МКАД санитарный вертолет эвакуировал с места ДТП в больницу пострадавшего 12-летнего ребенка. В полете его сопровождала медицинская бригада.
Санитарный вертолет ВК117С-2
20 июня, 19:10
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в новой Москве
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