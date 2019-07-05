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РИА Новости

В Австралии расследуют влияние действий полиции и разведки на свободу СМИ

Вчера, 13:31
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Австралии начали расследование влияния действий правоохранительных органов и разведывательных сил страны на свободу прессы, сообщается на сайте австралийского парламента.
"Парламентский объединенный комитет по разведке и безопасности 4 июля начал расследование влияния действий правоохранительных органов и разведывательных сил на свободу прессы", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что крупные австралийские СМИ требуют от властей внести изменения в законодательство страны, чтобы обеспечить большую защиту прав журналистов на фоне недавних обысков полиции.
В начале июня Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году. Сообщалось, что в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались расследованием, связанным с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы.
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