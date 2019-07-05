В Австралии расследуют влияние действий полиции и разведки на свободу СМИ

В начале июня Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году. Сообщалось, что в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались расследованием, связанным с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы.