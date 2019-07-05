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РИА Новости

Михаила Клинова назначили врио главы Рослесхоза

Вчера, 13:31
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов стал временным исполняющим обязанности главы ведомства, говорится в распоряжении правительства, размещенном на портале правовой информации.
"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства лесного хозяйства на заместителя руководителя этого агентства Клинова Михаила Юрьевича", - говорится в документе.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза по его просьбе. Валентик возглавлял Рослесхоз с 2014 года.
Юрий Трутнев
21 марта, 09:57
Трутнев: Рослесхоз должен объяснить разницу в субсидиях для ДФО и Кавказа
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Иван ВалентикДмитрий МедведевРослесхозПравительство РФРоссияПолитика
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