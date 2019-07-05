Михаила Клинова назначили врио главы Рослесхоза

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов стал временным исполняющим обязанности главы ведомства, говорится в распоряжении правительства, размещенном на портале правовой информации.
"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства лесного хозяйства на заместителя руководителя этого агентства Клинова Михаила Юрьевича", - говорится в документе.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза по его просьбе. Валентик возглавлял Рослесхоз с 2014 года.