В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России не соответствуют пожарным требованиям

"Я уже не раз докладывал, что очень много недостатков сопряжены с капитальными нарушениями, для устранения которых требуется капитальный ремонт или реконструкции объектов. На сегодняшний день более 500 таких объектов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной изменениям в обеспечении пожарной безопасности торговых центров и мест с массовым пребыванием людей.