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РИА Новости

В МЧС рассказали, сколько ТЦ в России не соответствуют пожарным требованиям

Вчера, 13:28
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 500 торговых центров в России нуждаются в капитальном ремонте или даже реконструкции, чтобы они соответствовали требованиям пожарной безопасности, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Я уже не раз докладывал, что очень много недостатков сопряжены с капитальными нарушениями, для устранения которых требуется капитальный ремонт или реконструкции объектов. На сегодняшний день более 500 таких объектов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной изменениям в обеспечении пожарной безопасности торговых центров и мест с массовым пребыванием людей.
По его словам, работа 74 ТЦ остается приостановленной на сегодняшний день. В конце января, по данным МЧС, их было 315.
Ранее Еникеев сообщал, что инициативы МЧС о проверке ТЦ в нерабочее время для собственников всеми поддержаны - и депутатами, и сенаторами, законопроект поддержан комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ. По его словам, ожидается, что срок вступления - 1 июня 2020 года. Также он отмечал, что в 2019 году МЧС планирует увеличить количество проверок на объектах бизнеса примерно на 80%.
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Ринат ЕникеевМЧСРоссияОбщество
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