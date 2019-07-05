Путин обсудил с Совбезом встречи в Японии и Италии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои международные контакты, состоявшиеся во время визитов в Японию и Италию, а также актуальные внутрироссийские вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент проинформировал участников совещания о содержании своих контактов, состоявшихся в рамках визита в четверг в Италию, а также о переговорах, которые имели место в конце прошлой недели на полях саммита "двадцатки" в Осаке", - сказал пресс-секретарь.
На совещании также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня, добавил он.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.