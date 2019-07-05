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РИА Новости
Культура

Свадебное платье Софи Тернер шили более 350 часов

Вчера, 14:22
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© AFP 2019 / Angela WeissСофи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американская актриса Софи Тернер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса в платье от известного модного дома, которое шили более 350 часов, сообщает US Weekly.
Несмотря на то, что церемония состоялась 28 июня на юге Франции, первые фотографии выложили в Инстаграм лишь 4 июля.
На свадебное платье Софи Тернер, к которому было приковано особое внимание, ушло более 14 метров тюля и шелкового газара. Ткань расшили цветочным рисунком, его создавали более 75 часов с помощью цифрового дизайна.
Дополнительно каждую деталь платья украсили 50 тысячами бусин из стекляруса и белого бисера, которые вручную пришивали десять вышивальщиц. В сумме они проработали в течение 1050 часов или примерно по четыре дня каждая. Только узор на фате вышивали 48 часов.
В общей сложности, на сборку платья ушло более 350 часов или двух недель.
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