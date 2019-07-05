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РИА Новости

Ряд руководителей уволили из-за задержек с багажом в Шереметьево

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг". Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов".
Кроме того, в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена штатная численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа, более чем на 200 человек. Согласно информации прокуратуры, к этой работе дополнительно привлечено 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.
"По всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по результатам которых решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности", - добавили в прокуратуре.
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В начале июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводила проверку после массовой задержки багажа в Шереметьево. По данным ГП, в связи с заявлениями пассажиров было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. Также прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг".
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Шереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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