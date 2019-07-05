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РИА Новости

Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину

Вчера, 13:10
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины в Евросоюз - это вопрос национальной безопасности.
По мнению Медведчука, газа собственной добычи Украине катастрофически не хватает.
"Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко уже бьется в истерике, рассказывая об "ошеломляющем падении собственной добычи газа" и "угрожающих тенденциях", - приводит слова Медведчука сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу.
Также он отметил, что Витренко информирует народ о том, что после окончания 2019 года "мы вынуждены ждать прекращения транзита через Украину".
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
4 июля, 13:43
"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа
"Судя по всему, в "Нафтогазе" наконец-то осознали то, на чем и я лично, и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" акцентировали внимание неоднократно: сохранение транзита российского газа через территорию Украины в ЕС - это вопрос национальной безопасности", - добавил Медведчук.
По его словам, в случае приостановки транзита российского газа через свою территорию Украина рискует окончательно похоронить газотранспортную систему. Медведчук считает, что ее мощности не хватит даже для прокачки газа для внутреннего пользования. "А это значит, что уже через полгода украинская ГТС (газотранспортная система Украины - ред.) - предмет нашей гордости - рискует превратиться в груду металлолома - музей скудоумия и узколобости прозападно настроенной власти", - отметил Медведчук.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
4 июля, 12:02
Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС возобновятся в сентябре
Министр энергетики РФ Александр Новак 13 июня после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
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Виктор МедведчукГазпромЕвросоюзУкраинаВ мире
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