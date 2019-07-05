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РИА Новости

В России разработали новый метод "ядерного" лечения "медленного" рака

Вчера, 13:09
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота за микроскопом
Работа за микроскопом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа за микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали новый подход к адресному лечению так называемых нейроэндокринных злокачественных опухолей на основе методов ядерной медицины, сообщила пресс-служба Курчатовского института.
Нейроэндокринные опухоли возникают из нервных клеток, вырабатывающих гормональные вещества. Чаще всего такие клетки находятся в желудочно-кишечном тракте, и развиваются относительно медленно. Курчатовский институт предложил использовать в качестве основы для борьбы с такими опухолями и метастазами в кости радиоактивный изотоп свинец-212 (Pb-212). Этот изотоп рассматривается как перспективный источник альфа-частиц, которые имеют очень короткий пробег в ткани и эффективнее уничтожают раковые клетки.
Суть новой методики заключается в том, что изотоп Pb-212 "прицепляется" к биологической молекуле октреотиду, которая адресно доставляет радионуклид к раковой клетке. Новый подход позволяет воздействовать прямиком на опухоль, не подвергая облучению здоровые клетки, отмечается в сообщении.
Работы в области ядерной медицины - одно из основных направлений деятельности Курчатовского института. Его ученые разрабатывают ядерные технологии медицинского назначения, занимаются получением новых органических веществ, являющихся действующим началом радиофармацевтических препаратов.
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