В России разработали новый метод "ядерного" лечения "медленного" рака

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали новый подход к адресному лечению так называемых нейроэндокринных злокачественных опухолей на основе методов ядерной медицины, сообщила пресс-служба Курчатовского института.
Нейроэндокринные опухоли возникают из нервных клеток, вырабатывающих гормональные вещества. Чаще всего такие клетки находятся в желудочно-кишечном тракте, и развиваются относительно медленно. Курчатовский институт предложил использовать в качестве основы для борьбы с такими опухолями и метастазами в кости радиоактивный изотоп свинец-212 (Pb-212). Этот изотоп рассматривается как перспективный источник альфа-частиц, которые имеют очень короткий пробег в ткани и эффективнее уничтожают раковые клетки.
Суть новой методики заключается в том, что изотоп Pb-212 "прицепляется" к биологической молекуле октреотиду, которая адресно доставляет радионуклид к раковой клетке. Новый подход позволяет воздействовать прямиком на опухоль, не подвергая облучению здоровые клетки, отмечается в сообщении.
Работы в области ядерной медицины - одно из основных направлений деятельности Курчатовского института. Его ученые разрабатывают ядерные технологии медицинского назначения, занимаются получением новых органических веществ, являющихся действующим началом радиофармацевтических препаратов.