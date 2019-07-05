В России разработали новый метод "ядерного" лечения "медленного" рака

Нейроэндокринные опухоли возникают из нервных клеток, вырабатывающих гормональные вещества. Чаще всего такие клетки находятся в желудочно-кишечном тракте, и развиваются относительно медленно. Курчатовский институт предложил использовать в качестве основы для борьбы с такими опухолями и метастазами в кости радиоактивный изотоп свинец-212 (Pb-212). Этот изотоп рассматривается как перспективный источник альфа-частиц, которые имеют очень короткий пробег в ткани и эффективнее уничтожают раковые клетки.