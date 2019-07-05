"Котельная-Павшино" отключила подачу горячей воды из-за долгов

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Котельная-Павшино" отключила подачу горячей воды микрорайону "Павшинская пойма" Красногорска, с населением около 80 тысяч жителей, из-за долгов управляющих компаний за горячее водоснабжение, следует из сообщений УК "Сфера".

"Четвертого июля 2019 года ООО "Котельная Павшино" прекратила подачу ГВС в многоквартирные дома микрорайона "Павшинская пойма". Причиной явилась задолженность за поставку ресурсов недобросовестных жителей и, как следствие, возникновение долга у многих УК и ресурсоснабжающей организации перед поставщиком газа", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в управляющей компании "Сфера", долгов перед котельной у данной УК нет, задолженность имеют другие управляющие компании микрорайона. Сроки восстановления подачи ресурса неизвестны.