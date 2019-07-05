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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Вчера, 13:05
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© Григорий СысоевОткрытие газопровода "Северный поток" в Германии
Открытие газопровода Северный поток в Германии
© Григорий Сысоев
КИЕВ, 5 июл — РИА Новости. Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

"Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — добавляется в сообщении компании в Twitter.

Мера принята в рамках иска Украины к "Газпрому" по так называемому транзитному делу, поясняется на сайте "Нафтогаза".
Nord Stream — швейцарская компания, созданная для управления газопроводом Nord Stream. "Газпром" владеет 51% ее акций.

Спор Москвы и Киева

В 2017 и 2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" обжаловал его. С тех пор Украина пытается взыскать средства принудительно.
Так, в марте Английский коммерческий суд запретил российской компании выводить активы из юрисдикции Соединенного королевства и Нидерландов, чтобы иметь гарантии, что Москва выплатит назначенные компенсации.
В апреле "Газпром" оспорил и это решение, апелляция еще рассматривается.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
28 июня, 21:23
Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2""Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.
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Северный поток-2Нафтогаз УкраиныNord StreamВеликобританияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Почему английский суд вообще имеет возможность влиять на российские проекты? Может России пора избавиться от этого влияния и отправить Британию туда, где её настоящее геополитическое место?
5 июля, 13:12
МСМаксим Солдусов
23761106
норд стрим на 51% принадлежит газпрому, и ни какой англиский суд реально не может запретить газпрому выплачивать самим себе дивиденды, украинские мечтатели получили филькину грамоту от этого суда.
5 июля, 13:28
ii-sov
215111105
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