"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Не хотите, не надо: Копенгаген "вывалился" из "Северного потока-2" "Хитрый план" не сработал. Пока Дания сознательно тянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода через свою территорию, компания Nord Stream 2 AG сама решила отказаться от услуг маленькой, но гордой страны.