Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко ред)", - говорится в тексте указа.
Другим своим указом Зеленский назначил главой ОГА Павла Кириленко.
Павел Кириленко - подполковник юстиции, с сентября 2017 года военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона. Работал в Генпрокуратуре, в прокуратуре Донецкой области.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.