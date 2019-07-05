Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.

"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко ред)", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом Зеленский назначил главой ОГА Павла Кириленко.

Павел Кириленко - подполковник юстиции, с сентября 2017 года военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона. Работал в Генпрокуратуре, в прокуратуре Донецкой области.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.