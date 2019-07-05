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РИА Новости

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (Петра Порошенко ред)", - говорится в тексте указа.
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Другим своим указом Зеленский назначил главой ОГА  Павла Кириленко.
Павел Кириленко - подполковник юстиции, с сентября 2017 года военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона. Работал в Генпрокуратуре, в прокуратуре Донецкой области.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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