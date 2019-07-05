Инфляционные ожидания в России остаются высокими, заявили в ЦБ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и незаякоренными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы более толерантны к тому, что инфляция может оказаться ниже нашей цели, чем то, что она окажется выше нашей цели. Это связано, прежде всего, с характером инфляционных ожиданий - они еще достаточно высокие и они незаякоренные. Для того, чтобы они были заякоренные, нужна длинная история низкой инфляции. Поэтому наша несимметричная толерантность к отклонению инфляции от цели, но мы постоянно это обсуждаем, и когда-то перейдем, может быть, как многие страны говорят, о симметричности своего подхода", - сказала глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".
По последним данным регулятора, инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в июне повысились на 0,1 процентного пункта и составили 9,4%. При этом ценовые ожидания предприятий изменились разнонаправленно, но остались ниже, чем в первые месяцы 2019 года. Выросли ожидания у предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством, а предприятий сельского хозяйства, сферы услуг и розничной торговли - упали.