Инфляционные ожидания в России остаются высокими, заявили в ЦБ

"Мы более толерантны к тому, что инфляция может оказаться ниже нашей цели, чем то, что она окажется выше нашей цели. Это связано, прежде всего, с характером инфляционных ожиданий - они еще достаточно высокие и они незаякоренные. Для того, чтобы они были заякоренные, нужна длинная история низкой инфляции. Поэтому наша несимметричная толерантность к отклонению инфляции от цели, но мы постоянно это обсуждаем, и когда-то перейдем, может быть, как многие страны говорят, о симметричности своего подхода", - сказала глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".