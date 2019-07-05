Герасимов и Хантсман обсудили вопросы стратегической стабильности

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США Джоном Хантсманом вопросы стратегической стабильности и отдельные аспекты международной безопасности, сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям", - говорится в сообщении.