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РИА Новости

Герасимов и Хантсман обсудили вопросы стратегической стабильности

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман
Посол США в РФ Джон Хантсман
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол США в РФ Джон Хантсман . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с послом США Джоном Хантсманом вопросы стратегической стабильности и отдельные аспекты международной безопасности, сообщили в Минобороны России.
"Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с послом США Джоном Хантсманом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям", - говорится в сообщении.
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Джон ХантсманВалерий ГерасимовРоссияСШАВ мире
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