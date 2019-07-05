Жителя Казани заподозрили в вымогательстве у "невест" с сайта знакомств

КАЗАНЬ, 5 июл - РИА Новости. Следствие передало в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Казани, обвиняемого в вымогательстве у трех женщин с сайта знакомств более 3,3 миллиона рублей, сообщает МВД по Татарстану.

Уголовное дело было возбуждено УМВД России по Казани по статьям "Кража" и "Вымогательство". Поводом для возбуждения дела послужили заявления трех жительниц Татарстана.

"В 2018 году потерпевшие через интернет-сайт познакомились с мужчиной, который представился им 31-летним осужденным, отбывающим срок за совершение преступления… Потерпевшие выражали активное желание продолжить общение после освобождения виртуального знакомого, вплоть до заключения законного брака, и согласились перечислить для его досрочного освобождения определенные суммы денег", - говорится в сообщении.

Так, 32-летняя жительница Казани, взяв несколько кредитов, перечислила подозреваемому в общей сложности 580 тысяч рублей. 29-летняя женщина из Набережных Челнов, взяв микрозайм и одолжив деньги у друзей, перевела на указанный счет 182 тысячи рублей. Третья потерпевшая в течение месяца перечислила 2,6 миллиона рублей под угрозой публикации ее фотографий интимного характера, которые ранее она выложила в ходе переписки с подозреваемым.