СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна "Укроборонпром", якобы работавшего на военную разведку РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

По данным ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году и за денежное вознаграждение собирал информацию о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в запорожском регионе.

"Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения", - говорится в сообщении.