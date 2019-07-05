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РИА Новости

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

Вчера, 12:52
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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна "Укроборонпром", якобы работавшего на военную разведку РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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По данным ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году и за денежное вознаграждение собирал информацию о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в запорожском регионе.
"Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по статье "государственная измена" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
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УкроборонпромСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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