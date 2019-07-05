В Тамбовской области создали центр по повышению производительности труда

ТАМБОВ, 5 июл – РИА Новости. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда создан в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.

Новая структура призвана способствовать эффективной реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Центр будет вести работу с предприятиями по оптимизации производственных потоков, чтобы способствовать повышению производительности труда.

Ключевыми направлениями деятельности Центра станут: реализация региональной программы "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и организация обмена опытом в области повышения производительности труда между предприятиями. Кроме того, будет проводиться обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности с использованием инструментов бережливого производства, говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе напомнили, что нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" призван обеспечить производительность труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Для достижения поставленной цели предусмотрено вовлечь в проект не менее 53 предприятий региона и осуществить переподготовку более 3,5 тысяч их сотрудников.