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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области создали центр по повышению производительности труда

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 5 июл – РИА Новости. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда создан в Тамбовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе обладминистрации.
Новая структура призвана способствовать эффективной реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Центр будет вести работу с предприятиями по оптимизации производственных потоков, чтобы способствовать повышению производительности труда.
Ключевыми направлениями деятельности Центра станут: реализация региональной программы "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и организация обмена опытом в области повышения производительности труда между предприятиями. Кроме того, будет проводиться обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности с использованием инструментов бережливого производства, говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе напомнили, что нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" призван обеспечить производительность труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году. Для достижения поставленной цели предусмотрено вовлечь в проект не менее 53 предприятий региона и осуществить переподготовку более 3,5 тысяч их сотрудников.
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Ранее Тамбовская область вошла в число пилотных регионов, которые первыми смогут предоставить участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" налоговые преференции. С 2020 года тамбовские участники нацпроекта смогут получить вычет из регионального налога на прибыль.
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