Мутко: решения по берегоукреплению в Приангарье примут после анализа ЧС

"Анализ весь уже идет. Поручения все даны соответствующим специальным службам. Мы должны понять, еще раз вернуться к причинам. Второе – посмотреть, что должно было, а что не сработало. И принимать уже решения по берегоукреплению, по наращиванию дамб, по изменению градостроительных планов, которые должны сделать муниципальные и региональные власти, создав в градостроительных планах те места, где нельзя строить, которые находятся в зонах подтопления", - передает слова Мутко его пресс-служба.