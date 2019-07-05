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РИА Новости

Мутко: решения по берегоукреплению в Приангарье примут после анализа ЧС

Вчера, 12:48
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© предоставлено пресс-службой правительства Иркутской областиВице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
© предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области
Вице-премьер РФ Виталий Мутко во время поездки в Иркутскую область
ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Решения по проведению берегоукрепления и наращиванию дамб в пострадавших от паводка районах Иркутской области будут приняты после полного анализа причин сложившейся чрезвычайной ситуации, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
"Анализ весь уже идет. Поручения все даны соответствующим специальным службам. Мы должны понять, еще раз вернуться к причинам. Второе – посмотреть, что должно было, а что не сработало. И принимать уже решения по берегоукреплению, по наращиванию дамб, по изменению градостроительных планов, которые должны сделать муниципальные и региональные власти, создав в градостроительных планах те места, где нельзя строить, которые находятся в зонах подтопления", - передает слова Мутко его пресс-служба.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Вчера, 12:26
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоПроисшествия
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