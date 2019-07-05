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РИА Новости
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Власти призвали восстановить сгоревший курганский храм в первозданном виде

Вчера, 12:48
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл - РИА Новости. Храм Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, сгоревший 3 июля, необходимо восстанавливать в прежнем виде, считает глава Ягоднинского сельсовета, куда входит село Чимеево, Людмила Чебыкина.
Пожар произошел 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через 2 часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
По данным Чебыкиной, на территории Ягоднинского сельсовета проживают 812 человек, в сельсовет входят деревни Ягодная и Лебяжье, село Чимеево, всего 576 домов.
"Наша визитная карточка и везде узнаваемы мы были по нашей святыне - церкви Казанской иконы Божией Матери. Это большая трагедия, невозможно объяснить словами… Звонили люди отовсюду, высказывали слова сочувствия. Я читала, что Макс Фадеев (российский композитор и продюсер, родившийся в Кургане) пожелал помочь в восстановлении (храма) в таком виде, какой он был. Когда это прочитала, слезы были на глазах… Очень хотелось бы, чтобы по той же самой конструкции, каким он был, и будет храм восстановлен, потому что все было у него в идеальном сочетании", - сказала Чебыкина РИА Новости.
Она добавила, что обращалась в районную администрацию по вопросу восстановления, оттуда обещали перезвонить.
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По ее словам, история храма начинается в 1890 году, он всегда был популярен. "Постоянно приезжали в храм, и не только из наших регионов, со всей России. Видела передачу, где рассказывали о приезжей гостье из Австралии", - сказала Чебыкина.
Глава сельсовета отметила, что слышала опасения людей о том, что храм не будет восстановлен, село может опустеть, но она верит, что "люди добрые помогут".
По данным сайта Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в храме в 1770 году произошел пожар, однако икона Божией Матери оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления.
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3 июля, 18:23
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