Власти призвали восстановить сгоревший курганский храм в первозданном виде

"Наша визитная карточка и везде узнаваемы мы были по нашей святыне - церкви Казанской иконы Божией Матери. Это большая трагедия, невозможно объяснить словами… Звонили люди отовсюду, высказывали слова сочувствия. Я читала, что Макс Фадеев (российский композитор и продюсер, родившийся в Кургане) пожелал помочь в восстановлении (храма) в таком виде, какой он был. Когда это прочитала, слезы были на глазах… Очень хотелось бы, чтобы по той же самой конструкции, каким он был, и будет храм восстановлен, потому что все было у него в идеальном сочетании", - сказала Чебыкина РИА Новости.