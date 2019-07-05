Зеленский снова отправился в Донбасс

КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.

"В пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.