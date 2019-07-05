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РИА Новости

Зеленский снова отправился в Донбасс

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
"В пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, мероприятия пройдут в Краматорске, Зеленский примет в них участие. Также в программе - представление нового председателя Донецкой областной государственной администрации.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДонецкая областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да ладно, опять умывальники проверит, на кровати попрыгает, скажет: "Я вами горжусь!", и ушуршит в "цивилизацию", через фонтаны бегать.
5 июля, 12:59
Себекхотеп III
1820003
на гастроли 😉
5 июля, 12:54
СССосед Соседов
1200003
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