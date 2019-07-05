Песков прокомментировал дискуссию по теме допустимой обороны

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вопрос по проблематике допустимой обороны граждан находится в плоскости общественной дискуссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас это все находится в фазе общественной дискуссии. Мне неизвестно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на этот счет. И также мне неизвестно о том, что есть какая-то обобщающая позиция на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли, по мнению Кремля, внести изменения в законодательство в вопросе о праве россиян на оборону, когда на них нападают.
"По всей вероятности, было бы верно анализировать каждый конкретный случай в отдельности перед тем, как определить что-то, скажем так, что-то системное в этой проблеме. Но для этого, собственно, общественная дискуссия имеет место", - добавил Песков.