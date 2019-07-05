Песков прокомментировал дискуссию по теме допустимой обороны

"Сейчас это все находится в фазе общественной дискуссии. Мне неизвестно о том, чтобы были какие-то законодательные инициативы на этот счет. И также мне неизвестно о том, что есть какая-то обобщающая позиция на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, не стоит ли, по мнению Кремля, внести изменения в законодательство в вопросе о праве россиян на оборону, когда на них нападают.