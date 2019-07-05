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РИА Новости

Министр энергетики ОАЭ примет участие в индустриальном саммите GMIS

Вчера, 12:32
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухамед Аль Мазруи посетит Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба саммита.
Саммит пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Сообщается, что во время официального открытия саммита к участникам обратятся председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. На официальном открытии также состоится панельная дискуссия "Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года".
"Ожидается, что в сессии примут участие министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед Аль Мазруи, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров", - сообщается в программе GMIS-2019.
В рамках саммита спикерами выступят главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, президент Liyu Group Ван Юэфэн, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
28 июня, 16:29
На саммите GMIS в Екатеринбурге ждут более двух тысяч участников
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме - 2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
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ЕкатеринбургОАЭЭкономика
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