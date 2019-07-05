Министр энергетики ОАЭ примет участие в индустриальном саммите GMIS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухамед Аль Мазруи посетит Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба саммита.

Саммит пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Сообщается, что во время официального открытия саммита к участникам обратятся председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. На официальном открытии также состоится панельная дискуссия "Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года".

"Ожидается, что в сессии примут участие министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед Аль Мазруи, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров", - сообщается в программе GMIS-2019.

В рамках саммита спикерами выступят главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, президент Liyu Group Ван Юэфэн, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.