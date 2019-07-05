Подмосковные власти выделили 41 млн руб на восстановление заброшенных ферм

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Московской области выделили порядка 41 миллиона рублей на восстановление в регионе 16 заброшенных ферм, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В текущем году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в 10 округах Подмосковья... Финансирование в 2019 году в виде возмещения затрат на приобретенное оборудование для реконструкции предусмотрено в размере 41 мллиона рублей", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.