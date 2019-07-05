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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные власти выделили 41 млн руб на восстановление заброшенных ферм

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКоровы. Архивное фото
Коровы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Московской области выделили порядка 41 миллиона рублей на восстановление в регионе 16 заброшенных ферм, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"В текущем году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в 10 округах Подмосковья... Финансирование в 2019 году в виде возмещения затрат на приобретенное оборудование для реконструкции предусмотрено в размере 41 мллиона рублей", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается, что фермы восстановят в Наро-Фоминском, Рузском, Сергиево-Посадском, Лотошинском и Богородском городских округах, а также в округах Серпухов, Чехов, Шаховская, Щелково, Ликино-Дулево.
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