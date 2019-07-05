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РИА Новости

Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей

Вчера, 12:37
34246
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На сайте МВД появилось оперативное видео задержания кассира Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 23 миллионов рублей у банка в Салавате.
Женщину задержали на съемной квартире в Казани, предположительно, вместе с одной из дочерей. Теперь полиция разыскивает ее супруга и второго ребенка, а также украденные деньги. Расследование уголовного дела продолжается.
В конце мая из кассы банка в Салавате пропали более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и дочерьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.
Грабитель
1 июня, 08:00
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
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БашкортостанКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Поддерживаю-не поддерживаю её,но..-"Вор должен сидеть"!Не надо в комментах писать-"А вот Васильева и прочие....".Это другая тема.
5 июля, 12:47
Иван Петров
32010146
А какая другая ? Там и тут украли.
5 июля, 13:00
Случайный Прохожий
4320008
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