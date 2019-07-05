Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей

Женщину задержали на съемной квартире в Казани, предположительно, вместе с одной из дочерей. Теперь полиция разыскивает ее супруга и второго ребенка, а также украденные деньги. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце мая из кассы банка в Салавате пропали более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и дочерьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.