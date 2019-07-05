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РИА Новости

Путин примет участие в выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Екатеринбург и примет участие в работе выставки "ИННОПРОМ-2019" и Глобального саммита по производству и индустриализации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки "ИННОПРОМ-2019". Традиционно Путин посетит эту выставку, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа. Будут еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ, запланированной на 8-11 июля.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕкатеринбургЭкономика
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