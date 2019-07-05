Путин примет участие в выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге

"На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки "ИННОПРОМ-2019". Традиционно Путин посетит эту выставку, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях ИННОПРОМа. Будут еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем".