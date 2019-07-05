Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T12:25Z
https://ria.ru/20190705/1556237459.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155334/98/1553349837_0:11:2837:1607_1036x0_80_0_0_30833b0ed83064bfd3cd0a405634a8b2.jpg
РИА Новости

В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

Вчера, 12:25
3265
© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кремль ознакомился с расследованием журналиста Ивана Голунова и считает эту тему прерогативой соответствующих органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились. Также возможность ознакомиться с этим материалам была и у упомянутых специальных служб. Поэтому информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, это прерогатива тех самых ведомств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка по итогам опубликованного расследования.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
32800213
Обсудить 6
Дмитрий ПесковРоссияОбщество
Рекомендуем
Карта лесов Земли, подготовленная швейцарскими климатологами
Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление
РИА
Новости
Здание Банка России в Москве
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Задержана подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина. Съемка МВД
Появилось видео задержания кассира, обвиняемой в краже 23 миллионов рублей
Лента
новостей
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме.
Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме
Открытие газопровода Северный поток в Германии
"Нафтогаз" заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Российские военнослужащие
Правительство повысит оклады силовиков с первого октября
Модель на показе Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
Лучшие фото недели: высокая мода, бассейн на колесах и 80-летие Бэтмена
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Сотрудник ФСБ России
СМИ сообщили о задержании шести сотрудников ФСБ
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Гватемале запросили длительные тюремные сроки для родных президента
03:09Источник рассказал об особенностях новейшей огнеметной системы "Тосочка"
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
Лента новостейМолния