В Кремле ознакомились с расследованием Голунова

"Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились. Также возможность ознакомиться с этим материалам была и у упомянутых специальных служб. Поэтому информация доступна для всех. Что касается дальнейших действий, это прерогатива тех самых ведомств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли проведена проверка по итогам опубликованного расследования.