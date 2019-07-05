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РИА Новости

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Вчера, 12:22
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РИМ, 5 июл — РИА Новости. Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла в провинции Бари вечером в четверг. За несколько часов до представления 61-летний Этторе Вебер репетировал номер с четырьмя тиграми внутри их клетки.
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Согласно сообщениям прибывших на место происшествия карабинеров, одна из тигриц укусила дрессировщика, после чего к нападению присоединились другие тигры. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Отмечается, что Вебер посвятил тиграм всю жизнь и считался одним из самых известных дрессировщиков в мире.
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РимБариИталияВ мире
Популярные комментарии
Наверное, как и все собаководы верил, что его звери не кусаются... Только понюхают.
5 июля, 13:40
ИБИван Брынов
1902114
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