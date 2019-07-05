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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия будет укреплять потенциал венесуэльских вооруженных сил

Вчера, 12:22
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© AP Photo / Fernando LlanoВенесуэльские гвардейцы
Венесуэльские гвардейцы
© AP Photo / Fernando Llano
Венесуэльские гвардейцы . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва продолжит укреплять потенциал вооружённых сил Венесуэлы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны", - сказал Рябков журналистам.
Венесуэла
27 июня, 03:04
В Венесуэле назвали Россию в числе новых ориентиров в дипотношениях страны
Замминистра подчеркнул, что "спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные многократно опровергались".
"Хочу подчеркнуть, что речь идёт именно о работе с техникой, которая туда поставлялась. Нужно, в общем спокойно, и без оглядки на происки врагов системно работать", - добавил он.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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