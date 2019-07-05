Россия будет укреплять потенциал венесуэльских вооруженных сил

"Мы будем, конечно, в рамках имеющихся договорённостей вести мероприятия, позволяющие укреплять потенциал вооружённых сил этой страны", - сказал Рябков журналистам.

Замминистра подчеркнул, что "спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные многократно опровергались".

"Хочу подчеркнуть, что речь идёт именно о работе с техникой, которая туда поставлялась. Нужно, в общем спокойно, и без оглядки на происки врагов системно работать", - добавил он.