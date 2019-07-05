Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии Джереми Ханта о " стратегической неопределенности", отметив, что теперь понятно, в чем заключается британская стратегия в отношении "дела Скрипалей.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Обожаю британскую внешнюю политику! Красавица и чудовище в одном лице. На вопрос о готовности Лондона ввести санкции против Пекина либо выслать китайских дипломатов в связи с событиями в Гонконге, глава Форин-оффис Джереми Хант сказал буквально следующее: "Ни один министр иностранных дел никогда не сможет точно сказать, что произойдёт в подобной ситуации. Нужно сохранять стратегическую неопределённость", - написала Захарова на своей странице в Facebook.