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РИА Новости

Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии Джереми Ханта о " стратегической неопределенности", отметив, что теперь понятно, в чем заключается британская стратегия в отношении "дела Скрипалей.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Обожаю британскую внешнюю политику! Красавица и чудовище в одном лице. На вопрос о готовности Лондона ввести санкции против Пекина либо выслать китайских дипломатов в связи с событиями в Гонконге, глава Форин-оффис Джереми Хант сказал буквально следующее: "Ни один министр иностранных дел никогда не сможет точно сказать, что произойдёт в подобной ситуации. Нужно сохранять стратегическую неопределённость", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
"Мы теперь знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении "дела Скрипалей" - в стратегической неопределённости. Спасибо за откровения, Джереми!", - добавила она.
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
30 июня, 14:08
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Джереми ХантМария ЗахароваМИД РФВеликобританияВ мире
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