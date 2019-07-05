СМИ: власти Гибралтара установят место назначения груза с танкера Grace 1

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Гибралтара допрашивают членов экипажа задержанного танкера Grace 1, чтобы установить характер груза и его предполагаемое место назначения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя гибралтарского правительства.

Как ранее сообщили РИА Новости в гибралтарском правительстве, на борту задержанного танкера находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана. Как сообщает агентство Рейтер , власти допрашивают их как свидетелей, а не предполагаемых преступников. Члены экипажа по-прежнему находятся на борту судна, отмечает агентство.

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.