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РИА Новости

СМИ: власти Гибралтара установят место назначения груза с танкера Grace 1

Вчера, 12:11
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Гибралтара допрашивают членов экипажа задержанного танкера Grace 1, чтобы установить характер груза и его предполагаемое место назначения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя гибралтарского правительства.
Как ранее сообщили РИА Новости в гибралтарском правительстве, на борту задержанного танкера находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана. Как сообщает агентство Рейтер, власти допрашивают их как свидетелей, а не предполагаемых преступников. Члены экипажа по-прежнему находятся на борту судна, отмечает агентство.
В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций ЕС, поскольку они не основываются на решениях ООН.
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ.
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