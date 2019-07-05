Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отверг обвинения в отмывании денег

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" Риза Азиз, пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, в сессионном суде Куала-Лумпура не признал себя виновным в отмывании денег, сообщила газета Star.

В четверг власти Малайзии задержали, а позже освободили Ризу Азиза под залог. Как отмечает газета, продюсеру голливудских фильмов предъявили обвинение в пяти эпизодах отмывания денег.

"Не виновен, требую судебного разбирательства", - сказал продюсер после того, как ему были зачитаны обвинения.

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, пасынком которого является Риза Азиз, является фигурантом целой серии уголовных дел, связанных с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB и совершенных в период, когда Разак занимал должность премьера. Расследование хищений из фонда 1MDB идет уже несколько лет, продюсера Ризу Азиза также вызывали для дачи показаний по делу.

В январе этого года голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед судом для дачи показаний по делу о хищениях из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. По данным газеты Washington Post, Риза Азиз познакомил с Ди Каприо беглого финансиста Лоу Тек Джо, который также связан со скандалом вокруг фонда 1MDB.

В мае сообщалось, что правительство США вернуло более 57 миллионов долларов Малайзии в рамках дела о хищении из малайзийского фонда 1MDB.