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РИА Новости
Культура

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отверг обвинения в отмывании денег

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" Риза Азиз, пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, в сессионном суде Куала-Лумпура не признал себя виновным в отмывании денег, сообщила газета Star.
В четверг власти Малайзии задержали, а позже освободили Ризу Азиза под залог. Как отмечает газета, продюсеру голливудских фильмов предъявили обвинение в пяти эпизодах отмывания денег.
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"Не виновен, требую судебного разбирательства", - сказал продюсер после того, как ему были зачитаны обвинения.
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, пасынком которого является Риза Азиз, является фигурантом целой серии уголовных дел, связанных с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB и совершенных в период, когда Разак занимал должность премьера. Расследование хищений из фонда 1MDB идет уже несколько лет, продюсера Ризу Азиза также вызывали для дачи показаний по делу.
В январе этого года голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед судом для дачи показаний по делу о хищениях из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. По данным газеты Washington Post, Риза Азиз познакомил с Ди Каприо беглого финансиста Лоу Тек Джо, который также связан со скандалом вокруг фонда 1MDB.
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В мае сообщалось, что правительство США вернуло более 57 миллионов долларов Малайзии в рамках дела о хищении из малайзийского фонда 1MDB.
Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая 2018 года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год. В настоящее время следственные органы Малайзии и еще ряда стран, в том числе Сингапура и США, продолжают следствие по фактам хищений и отмывания денег из фонда 1MDB.
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КультураНаджиб Тун РазакНаджиб РазакЛеонардо Ди КаприоМалайзияСШАВ мире
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