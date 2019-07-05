Мутко призвал ускорить работы в пострадавшем от паводка Тулуне

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. Архивное фото

Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области, начиная от выплат, заканчивая восстановлением инфраструктуры, должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

"Наша задача – поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, определить судьбу каждого домостроения, дальше запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры. Вот эта работа должна ускоренными темпами двигаться", - передает слова Мутко его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что в субботу состоится очередное заседание штаба, а региональные власти вместе с федеральными выработают по каждому объекту план конкретных действий, будут приняты все решения. По его словам, службы МЧС, МВД и Минобороны, занимающиеся решением вопросов жизнеобеспечения населения и расчисткой территории, работают в полном взаимодействии.

"Забота правительства и местных властей – это люди, самое главное – это люди. Это информирование людей об их судьбе, о будущем, о будущем их имущества, о выплатах. Мы эти вопросы внимательно в ходе поездки с людьми обсуждали. На эти вопросы нужно быстрее давать объяснение людям, они должны знать свою судьбу, особенно те, кто находится в пунктах временного размещения", - подчеркнул Мутко.

Он добавил, что местные жители потеряли очень много, но достойно переносят обрушившееся на них горе, которое даже сплотило людей.