Мутко призвал ускорить работы в пострадавшем от паводка Тулуне

ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области, начиная от выплат, заканчивая восстановлением инфраструктуры, должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.
"Наша задача – поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, определить судьбу каждого домостроения, дальше запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры. Вот эта работа должна ускоренными темпами двигаться", - передает слова Мутко его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что в субботу состоится очередное заседание штаба, а региональные власти вместе с федеральными выработают по каждому объекту план конкретных действий, будут приняты все решения. По его словам, службы МЧС, МВД и Минобороны, занимающиеся решением вопросов жизнеобеспечения населения и расчисткой территории, работают в полном взаимодействии.
"Забота правительства и местных властей – это люди, самое главное – это люди. Это информирование людей об их судьбе, о будущем, о будущем их имущества, о выплатах. Мы эти вопросы внимательно в ходе поездки с людьми обсуждали. На эти вопросы нужно быстрее давать объяснение людям, они должны знать свою судьбу, особенно те, кто находится в пунктах временного размещения", - подчеркнул Мутко.
Он добавил, что местные жители потеряли очень много, но достойно переносят обрушившееся на них горе, которое даже сплотило людей.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.