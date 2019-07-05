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РИА Новости

Мутко призвал ускорить работы в пострадавшем от паводка Тулуне

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобиль на улице города Тулун в Иркутской области, пострадавшего от паводка. Архивное фото
ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области, начиная от выплат, заканчивая восстановлением инфраструктуры, должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.
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"Наша задача – поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, определить судьбу каждого домостроения, дальше запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры. Вот эта работа должна ускоренными темпами двигаться", - передает слова Мутко его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что в субботу состоится очередное заседание штаба, а региональные власти вместе с федеральными выработают по каждому объекту план конкретных действий, будут приняты все решения. По его словам, службы МЧС, МВД и Минобороны, занимающиеся решением вопросов жизнеобеспечения населения и расчисткой территории, работают в полном взаимодействии.
"Забота правительства и местных властей – это люди, самое главное – это люди. Это информирование людей об их судьбе, о будущем, о будущем их имущества, о выплатах. Мы эти вопросы внимательно в ходе поездки с людьми обсуждали. На эти вопросы нужно быстрее давать объяснение людям, они должны знать свою судьбу, особенно те, кто находится в пунктах временного размещения", - подчеркнул Мутко.
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Он добавил, что местные жители потеряли очень много, но достойно переносят обрушившееся на них горе, которое даже сплотило людей.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьИркутскПроисшествия
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