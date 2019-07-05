Первое издание "Евгения Онегина" продадут на аукционе в Лондоне

Будут представлены более 120 редких печатных изданий, в том числе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других.

На торги также будут выставлены — первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, выпущенное в 1831-1832 годах (70-90 тысяч фунтов стерлингов), прижизненные издания "Басен" Ивана Крылова 1809 года (50-80 тысяч фунтов стерлингов) и сборник стихов Михаила Лермонтова (30-50 тысяч фунтов стерлингов).