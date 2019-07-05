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РИА Новости
Культура

Первое издание "Евгения Онегина" продадут на аукционе в Лондоне

Вчера, 12:13
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© Christie'sПервое издание романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Первое издание романа А.С. Пушкина Евгений Онегин
© Christie's
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Аукционный дом Christie’s сообщает, что 9 июля состоятся торги "Золотой век русской литературы".
Будут представлены более 120 редких печатных изданий, в том числе произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других.
Ожидается, что наибольший интерес вызовет первое прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина 1825 года. Предварительная оценка составляет 120-160 тысяч фунтов стерлингов.
На торги также будут выставлены — первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, выпущенное в 1831-1832 годах (70-90 тысяч фунтов стерлингов), прижизненные издания "Басен" Ивана Крылова 1809 года (50-80 тысяч фунтов стерлингов) и сборник стихов Михаила Лермонтова (30-50 тысяч фунтов стерлингов).
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КультураКнигиНовости культурыМихаил ЛермонтовАлександр ПушкинНиколай ГогольЛондон
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